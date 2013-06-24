Протягом 9 місяців 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 374,1 млрд грн, що на 50,3 млрд грн більше ніж за 9 місяців 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2025 року були:

214,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

55,9 млрд грн – єдиний податок;

33,6 млрд грн – плата за землю;

26,7 млрд грн – акцизний податок;

18,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

9,5 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня - вересня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+23,8%), Івано-Франківська (+22,4%), Львівська (+21,5%), Волинська (+21,2%) та Закарпатська (+21,2%).

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 15,5 % у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.