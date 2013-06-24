Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Комісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос і Генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Яном Коопманом. Зустріч відбулася на полях Конференції з відновлення України, що проходить 10-11 липня в Римі, Італія.

Зокрема, сторони обговорили стан економіки України, вплив повномасштабної війни на державні фінанси, необхідність бюджетної підтримки України у 2026 і надалі, а також ключові реформи в процесі євроінтеграції.

Сергій Марченко подякував за непохитну солідарність з Україною та фінансову підтримку, яку ЄС надав Уряду України з початку російського повномасштабного вторгнення та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю, а також найшвидше відкриття перемовин щодо приєднання України до ЄС. Загалом бюджетна підтримка від ЄС за понад три роки сягає 52,5 млрд євро. Тільки з початку 2025 року Україна отримала вже 10,5 млрд євро від ЄС.

До кінця року Уряд України планує залучити ще 20,1 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС. Кошти спрямовуються на покриття потреб держбюджету.

Так, Україна продовжує демонструвати прогрес у виконанні умов, передбачених Планом, для отримання фінансування в межах інструменту Ukraine Facility. Та невдовзі очікується залучення чергового траншу у розмірі 3,1 млрд євро.

Із 151 умови Плану України в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки Україна виконала усі кроки за 2024 рік, а також здійснила прогрес у виконанні індикаторів на поточний 2025 рік. Виконання цих заходів закладає фундамент для подальшого відновлення й розвитку економіки, інтеграції до ЄС, а також залучення фінансування на потреби держбюджету та стимулювання інвестицій.

Разом з тим, сторони обговорили масштабну відбудову України та роль ЄС у цьому процесі.

У свою чергу Єврокомісари запевнили в продовженні підтримки України та готовності посилювати співпрацю на шляху євроінтеграції України.

Джерело: Міністерство фінансів