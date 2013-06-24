Міністр юстиції України Герман Галущенко у Брюсселі провів зустріч із Генеральним директором Генерального директората Європейської Комісії з питань розширення та східного сусідства Гертом Яном Купманом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
У ході зустрічі Міністр поінформував про досягнутий прогрес і наявні виклики у виконанні зобов’язань України в межах Ukraine Facility та Дорожньої карти з питань верховенства права. Він підкреслив, що саме ці документи є складовими порядку денного українських реформ.
Окрему увагу Герман Галущенко приділив питанню відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС», зауваживши: «Україна виконала умови для його відкриття. Це не лише технічний крок, а важливий етап консолідації ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Він наближає нашу державу до повноправного членства в Європейському Союзі».
Важливою темою розмови стала також модернізація та посилення пенітенціарної системи України. Міністр наголосив, що реформа пенітенціарної сфери є невід’ємною складовою забезпечення прав людини, адже належні умови тримання, ефективна пробація та ресоціалізація є ключовими показниками правової держави.
Окремо обговорювалося питання виконання рішень Європейського суду з прав людини як дієвого інструменту для виявлення структурних проблем та визначення шляхів їх подальшого вирішення.
Міністр юстиції підтвердив незмінну відданість України реалізації системних реформ і наголосив, що держава й надалі рішуче просуватиметься шляхом наближення до стандартів Європейського Союзу задля досягнення стратегічної мети — членства в ЄС. У свою чергу Герт Ян Купман запевнив у подальшій підтримці з боку ЄС у процесі впровадження ключових трансформаційних змін в Україні.