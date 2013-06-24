Міноборони України ухвалило рішення про масштабування платформи DOT-Chain Defence — маркетплейсу, який спрощує та пришвидшує постачання зброї для ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

У жовтні доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад: 12, які взяли участь у пілотному запуску, і ще 118 на різних ділянках фронту. Для цього виділено додаткові 1,5 млрд гривень, які Генеральний штаб розподілить між бригадами. Відповідні зміни з перерозподілом бюджету та збільшенням кількості військових частин були внесені до Переліків і обсягів.

«Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

«DOT-Chain Defence — це приклад дієвої трансформації забезпечення під час війни. За два місяці пілоту платформа вже підтвердила ефективність: середній час постачання дронів скоротився з місяців до 10 днів», — зазначила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, «бомбери» та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

«DOT-Chain Defence спрощує забезпечення бригад дронами. Військовий кількома кліками в онлайн-магазині замовляє необхідний засіб ураження і вже впродовж двох тижнів отримує його на фронті. Масштабування до 130 бригад означає, що ще більше підрозділів зможуть швидко отримувати дрони під конкретні бойові задачі. Також команда АОЗ працює над розширенням асортименту товарів в маркетплейсі», — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Також у планах розвитку платформи — нові функції:

«Конструктор дронів» дозволить військовим кастомізувати конфігурації дронів під конкретні бойові задачі та ситуацію на фронті. Запуск запланований до кінця року.

Сервісні звернення для онлайн-консультацій, що дозволить оперативно отримувати технічну підтримку.

Рейтингова система, яка дасть змогу залишати оцінки та відгуки про отримані товари і досвід користування.

З першого замовлення в маркетплейсі 31 липня через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронів та РЕБ (разом з програмою Армія дронів бонус).