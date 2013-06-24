У Міжнародний день молоді міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін зустрівся з головою та командою Офісу дітей та молоді «ДІйМО».

«Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, і молоді з їхнього числа треба дати змогу реалізуватися на рівні з тими, хто зростає в родині. Я ціную роль «ДІйМО» в підтримці таких дітей і молоді», — наголосив Денис Улютін.

«ДІйМО» — консультативно-дорадчий орган при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, який робить внесок у реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Члени офісу — діти і молодь зокрема з досвідом зростання в інституційних закладах, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

Голова Офісу дітей та молоді «ДІйМО» Кирило Невдоха представив його завдання та головні напрями діяльності, розповів про вже реалізовані та започатковані ініціативи, плани й виклики, а також окреслив пропозиції для ефективнішої взаємодії з міністерством. Зокрема йшлося про реалізаціюпроєкту «Підтримка дітей і молоді з досвідом перебування в альтернативних формах догляду», який передбачає юридичну підтримку дітей та молоді; надання грантів на реалізацію соціально-освітніх проєктів; програму «ДІйМО: навички для життя» (формування фінансової грамотності); онлайн-курс і комунікаційну кампанію про наставництво тощо.

«Діти й молодь мають бути не лише об’єктами політики, а й активними учасниками її формування й реалізації. Ми готові посилювати залучення молоді до ухвалення рішень і робити все, щоб наш голос було почуто на всіх рівнях», — сказав Кирило Невдоха.

Діяльність офісу узгоджується із п’ятою стратегічною ціллю Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.