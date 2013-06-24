25 липня, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін зустрівся з Головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. Сторони обговорили подальшу співпрацю та ключові пріоритети реформ у сфері захисту дітей і розвитку соціальних послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр висловив подяку за багаторічну підтримку та стратегічне партнерство у реалізації реформ, спрямованих на захист дітей, підтримку сімей та розвиток соціальних послуг в умовах війни.

«Хочу відзначити довготривалу та послідовну підтримку ЮНІСЕФ, особливо в умовах воєнних викликів. Наше спільне завдання — не лише втримати систему соціальних послуг, а суттєво її підсилити. Щиро сподіваюсь, що наше партнерство буде лише поглиблюватися, особливо в процесі модернізації соціальних послуг на рівні громад із врахуванням потреб людей, а також подолання давніх прогалин соціального захисту», — зазначив Денис Улютін.

Він підкреслив, що, серед іншого, Міністерство зосередиться на впровадженні реформ для переходу від соціальної допомоги за статусами до допомоги, орієнтовної на потреби людини. Міністр запропонував ЮНІСЕФ підтримати ці зміни, у тому числі посилити напрям комунікації реформ.

«Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство з Міністерством та прагнемо не лише підтримувати, а й розширювати спільні ініціативи. Зокрема, ми разом працюємо над тим, щоб система соціального захисту була більш стійкою та здатною ефективно реагувати на виклики, а також над посиленням реформ у сфері захисту дітей. Разом із ключовими партнерами, такими як Велика Британія, Світовий банк, Європейський Союз та його держави-члени, громадянським суспільством, ми впроваджуємо сучасні, інклюзивні підходи до грошової підтримки, соціальних послуг і послуг для дітей та сімей, орієнтованих на їхні реальні потреби», — зазначив Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ продовжать співпрацю за ключовими напрямами, серед яких розвиток соціальних послуг у громадах, підтримка сімейних форм виховання, впровадження послуг для дітей з інвалідністю, цифровізація соціальної сфери, захист евакуйованих дітей, надання фінансової допомоги вразливим родинам тощо.

Сторони домовилися про наступну зустріч, під час якої обговорять спільне бачення подальших реформ та пріоритети співпраці згідно з оновленим мандатом Міністерства.

Нагадаємо, Урядом Великої Британії у співпраці з Мінсоцполітики, ЮНІСЕФ та Світовим Банком започатковано програму SPIRIT, що передбачає об'єднання зусиль у галузях економіки та соціальної політики для підтримки найбільш вразливих груп населення і подолання викликів, спричинених війною. Вона охоплює три ключових напрями: підтримка реформ через Офіс соціального відновлення та команду експертів, покращення виплат і послуг для сімей, дітей та осіб з інвалідністю, а також розвиток сучасних соціальних сервісів у громадах — через цифрову трансформацію та програму малих грантів.