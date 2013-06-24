Міністерство юстиції спільно з Радою Європи продовжує системну роботу над посиленням захисту прав людини та впровадженням європейських стандартів у правосудді. Ідеться про підвищення ефективності кримінальних проваджень, поліпшення умов утримання для затриманих та засуджених, протидію катуванням, надання безоплатної правничої допомоги, а також створення дієвого механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. На цьому наголосив міністр юстиції Герман Галущенко на зустрічі з директором з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Овей.

«Україна послідовна в дотриманні міжнародних зобов’язань і впроваджує європейські стандарти у секторі прав людини. Спільно з експертами та громадянським суспільством ми розробляємо оновлену Національну стратегію у сфері прав людини та план дій з її реалізації. Паралельно зміцнюємо інституційну спроможність органів правопорядку та правосуддя», — зазначив міністр.

У зустрічі взяли участь заступник міністра юстиції Олександр Банчук, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак та уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко. Сторони обговорили подальше поглиблення співпраці з Радою Європи у секторі захисту прав людини: виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), реалізацію євроінтеграційних реформ та розвиток ефективної людиноцентричної системи кримінальної юстиції та пенітенціарної політики.

Окрему увагу приділили створенню міжнародного компенсаційного механізму, що має об’єднати Реєстр збитків, завданих російською агресією, Міжнародну комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд, повідомляє Мін’юст.