Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він поінформував європейських партнерів про останні дипломатичні зусилля України на шляху до всеосяжного справедливого сталого миру та схвалив ініціативи Президента США Дональда Трампа в цьому напрямі.Міністр зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь-який час та в різних форматах. Він нагадав, що минуло рівно п’ять місяців відтоді, як Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню.Натомість росія весь цей час використовує свою фірмову тактику — ухиляється від справжніх переговорів, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій і продовжувати війну.

«Безсумнівно, путін мріє про Мюнхен-2 та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми путіна як його готовність до переговорів заради миру. росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність», — підкреслив міністр.

Андрій Сибіга наголосив: щоб досягти справжнього миру, потрібно нейтралізувати путінську гру та застосувати підхід «мир через силу».

«Висновки мають бути зроблені. Ніяких винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Як наголосив Президент Зеленський, відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України», — наголосив Андрій Сибіга.

За словами міністра закордонних справ, позиція України залишається незмінною: будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

«путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з ним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США та росією», — зауважив Андрій Сибіга під час виступу.

На засіданні міністр висловив вдячність європейським партнерам за підтримку. Він закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти росії. «Справжній мир вимагає геополітичної визначеності. Тому відкриття перших переговорних кластерів для України та Молдови є невід’ємним кроком до тривалого миру в Європі. Не може бути жодного відокремлення України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС», — підсумував український міністр, повідомляє Міністерство закордонних справ.