Німеччина офіційно передала в користування українській стороні приміщення, в якому незабаром розпочне роботу український Центр єдності. Захід відбувся в Берліні за участі заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілони Гавронської, Надзвичайного і Повноважного Посла України у ФРН Олексія Макеєва та державного секретаря МВС Німеччини Бернда Крьоссера.

Центр єдності в Берліні покликаний стати місцем, де українці та німецькі громадяни зможуть реалізовувати спільні проєкти, спрямовані на відновлення України, підтримувати зв’язок з нашою країною.

«Нам дуже хочеться, щоб Центр єдності в Берліні став місцем, де вирує життя. Щоб наші люди в Німеччині та німецькі громадян побачили, як цим життям сьогодні наповнена Україна, скільки в нас є волі працювати, перемагати і домагатися справедливого миру, — звісно, за підтримки наших партнерів.

Цей рік був непростим, але завдяки зокрема уряду Німеччини нам вдалося пройти складні періоди. А ще цей рік показав: ми можемо ефективно працювати пліч­о­пліч заради нашого спільного європейського майбутнього. І український Центр єдності в Берліні — ще один приклад такої співпраці», — сказала Ілона Гавронська.

Бернд Крьоссер заявив, що Німеччина зберігає непохитну солідарність з Україною та її народом.

«Ця солідарність має багато вимірів, і один з них — підтримка українських шукачів прихистку. Я радий, що Центр єдності в Берліні нині набуває чітких обрисів і невдовзі буде наповнений реальним змістом», — підкреслив він.

Підґрунтям для передачі приміщення українській стороні стала Спільна декларація про наміри, підписана 15 лютого 2024 року. Відповідно до цього документа, ФРН безоплатно надає приміщення, а діяльність забезпечує українська сторона, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.