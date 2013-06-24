В Україні завершила роботу експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яка тривала з 29 липня до 8 серпня 2025 року. Експерти МАГАТЕ провели оцінку стану електричних підстанцій, що мають ключове значення для гарантування безпечного, надійного та безперебійного функціонування українських атомних електростанцій, а також визначили потреби у додатковій технічній допомозі в частині ядерної безпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Представники МАГАТЕ повідомили про значний прогрес у відновлювальних роботах на об'єктах, які вони інспектували раніше.

За підсумками зустрічі з експертами місії Міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що місія Агентства цього разу була розширена для оцінки не лише ядерних об'єктів, а й критично важливих для безпеки АЕС електричних підстанцій.

“Безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Атаки на українську енергомережу створюють прямі загрози для безпечної роботи АЕС, що можуть призвести до аварійних ситуацій. Системна робота МАГАТЕ є надзвичайно важливою для об'єктивного інформування світової спільноти про наслідки російського енергетичного терору та розроблення ефективних рішень, спрямованих на запобігання ядерним та радіаційним аваріям”, - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, важливо, аби результати місії лягли в основу спеціальної методології оцінки ризиків ядерної безпеки та захищеності в умовах зовнішніх загроз.

Водночас слід зазначити, що хоча наразі йдеться про безпеку в Україні, результати місії є надзвичайно важливими і для інших регіонів, де атомні електростанції можуть опинитися в зоні військових дій. Отже, проведена робота є вагомим внеском у посилення глобальної системи ядерної безпеки та формування підходів до захисту інфраструктури, що має критичне значення в умовах глобальних загроз.

Міністр подякувала експертам місії за їхню роботу в надзвичайно складний період, коли енергетична інфраструктура України зазнає майже щоденних атак.

“Робота експертів МАГАТЕ на підстанціях, які неодноразово ставали мішенню атак, свідчить про виняткову важливість цих об’єктів для загальної системи ядерної безпеки”, - зауважила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, про розширення мандата спостережної місії Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні раніше домовились Президент Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.