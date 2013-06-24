Фонд підтримки енергетики України, створений при Секретаріаті Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року зі спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, став ефективним інструментом надання допомоги міжнародними донорами. На цьому наголосив заступник міністра енергетики Роман Андарак під час координаційної зустрічі донорів фонду.

«За кожним євро, за кожним генератором, кожним трансформатором чи турбіною стоять реальні історії. Історії про повернення тепла до лікарень та шкіл, світла до будинків, водопостачання до цілих громад», — зазначив він.

Та ворог не полишає спроб уразити комбінованими ударами енергетику країни. Тому в української сторони зберігається велика потреба в отриманні енергетичного обладнання і комплектуючих для того, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо-зимового періоду.

На травень 2025 року анонсовані внески партнерів до фонду сягають понад 1,1 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації, повідомляє Міненерго.