Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч з верховним комісаром ООН у справах біженців Бахрамом Салехом у Запоріжжі. Сторони обговорили співпрацю щодо евакуації, підтримки внутрішньо переміщених осіб та підготовки системних рішень у межах Стратегії підтримки ВПО.

Очільник міністерства наголосив на переході від ситуативних рішень до структурованої людиноцентричної моделі евакуації. Ідеться про запровадження попередньої реєстрації та первинної оцінки потреб людей на етапі евакуації, а не після прибуття до місця розміщення.

«Ставимо перед собою чітку мету: щонайменше 75% евакуйованих осіб мають отримати первинну оцінку потреб протягом перших 72 годин. Також важливо забезпечити чітке розуміння подальшого маршруту, адже в багатьох ситуаціях поінформованість про фінальну точку переміщення стає головним чинником для рішення виїхати», — зазначив Денис Улютін.

За його словами, транзитні центри не можуть ставати місцем затримки, а мають бути точкою швидкого переходу до інтеграції. Сторони приділили увагу підготовці тимчасового житла. Пріоритет — розташування такого житла у центральних регіонах країни, щоб зменшити ризик повторного переміщення, уникати концентрації вразливих груп поблизу лінії фронту та створювати стабільні умови для інтеграції.

Окрему частину зустрічі було присвячено використанню оновленого Рахунку гуманітарної допомоги та стійкості для забезпечення ранньої грошової підтримки під час евакуації. Кошти рахунку заплановано спрямовувати на додаткові виплати, екстрену грошову допомогу та проведення ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури. Передбачено, що допомогу надаватимуть за принципом «гроші ходять за людиною» та здійснюватимуть через національні системи, повідомляє Мінсоцполітики.