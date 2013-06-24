Швеція співпрацюватиме з Україною в розвитку космічних технологій для оборонних потреб. Про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій в Міністерстві оборони. Українська сторона презентувала основні досягнення в цифровізації, невід’ємна частина яких — упровадження та реалізація космічної політики та стратегії в галузі оборони.Зокрема, розповіли простворення в березні 2025 року Управління космічної політики Міноборони та назвали ключові потреби Сил оборони у цій галузі, які можна реалізувати разом з іноземними партнерами.

«Маємо велику спадщину в космічній галузі, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності в сегменті військового космосу й готові ділитися власними напрацюваннями», — сказав начальник управління космічної політики у сфері оборони Олександр Гаврутенко. Він уточнив, що в секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробленні масивів даних, які отримує зокрема й від партнерів.

«Космос — важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть сталий зв’язок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця галузь пріоритетна для Міністерства оборони», — прокоментувала заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«З власного досвіду можу сказати, що космічна галузь розвивається дуже динамічно. Потрібно бути готовими до гнучкості й адаптивності навіть у питаннях стратегії», — наголосив голова шведської делегації, директор відділу повітряних та космічних систем Агенції з питань матеріально-технічного забезпечення Королівства Швеція Ларс Гельмріх, повідомляє Міноборони.