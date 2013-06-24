Міністерство охорони здоров’я України запустило оновлену версію державного реєстру лікарських засобів. До оновленої версії реєстру перенесли інформацію про майже 16,5 тисячі лікарських засобів, яку проаналізували та очистили перед міграцією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Реєстр, серед іншого, містить інформацію про лікарські засоби, фармацевтичні інгредієнти, а також дозволяє обмін даними з іншими системами. Це один з ключових інструментів, що використовується у роботі відповідальних органів, як-от МОЗ, Державний експертний центр, Держлікслужба тощо, а також доступний для громадян. Відтак, він відіграє важливу роль для забезпечення безпеки і контролю якості у сфері обігу лікарських засобів в Україні.

Оновлення реєстру допоможе привести його у відповідність до вимог ЄС щодо інформаційних систем у сфері охорони здоров’я та підготувати передумови для взаємного міжнародного визнання електронних рецептів.

Створення нового функціоналу реєстру та міграцію даних МОЗ здійснило за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проекту «Зміцнення потенціалу кризового управління та реагування на надзвичайні ситуації на всіх рівнях органів державної влади в Україні» та «Проекту підтримки Дія», за фінансування урядів Німеччини та Швеції.

Аналіз та очищення даних реєстру з їх наступною міграцією до нової версії був потрібен через значні технологічні відмінності двох систем.

«Забезпечення прозорості та ефективності у сфері обігу лікарських засобів в Україні є одним з важливих пріоритетів. Впровадження оновленої версії реєстру лікарських засобів – важливий крок у цьому напрямі», – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Раніше ПРООН за підтримки партнерів допомогли МОЗ впровадити ще дві інформаційні системи, що стосуються медичних виробів. Оновлення реєстрів дозволить підвищити ефективність управління в обігу лікарських засобів та медичних виробів в Україні.

«Цифрова трансформація в охороні здоров'я є основоположною для побудови сильніших та більш адаптивних систем. Цей модернізований реєстр відображає наше зобов'язання підтримувати сектор охорони здоров'я України за допомогою рішень, які підвищують прозорість, ефективність і зрештою забезпечують кращі результати у сфері охорони здоров'я для громадян всієї країни», – зазначив заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.