Міністерство охорони здоров’я України та Громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», що є засновником Відзнаки за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона», підписали Меморандум про співпрацю щодо реалізації національної ініціативи «Посвіт пам’яті». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Посвіт пам’яті» — ініціатива Ордену Святого Пантелеймона, покликана вшанувати медичних працівників, які віддали життя, рятуючи інших. Це не просто архів історій, а фундаментальна національна місія зі збереження пам’яті про героїзм і самопожертву, про безмежну відданість професії, яка рятує життя. «Посвіт пам’яті» — це символ національної вдячності та визнання подвигу медиків, які залишалися на своєму посту до останнього подиху. Водночас проект створює простір для діалогу між поколіннями, формуючи майбутнє медичної спільноти на прикладах справжньої відданості й людяності.

Цей документ засвідчує об’єднання зусиль державного та громадського секторів задля вшанування пам’яті медичних працівників, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок в умовах війни та надзвичайних ситуацій.

«Ми не маємо права забути тих, хто рятував життя до останнього подиху. Проект “Посвіт памʼяті” — це спосіб сказати нашим медичним героям “дякую” навіть тоді, коли їх уже немає поруч. Це про гідність і вдячність. Ми вшановуємо не лише загиблих — ми підтримуємо їхні родини, зберігаємо їхні історії й передаємо їхнє служіння далі — майбутнім поколінням лікарів, фельдшерів, медсестер. Бо пам’ять — це теж частина сили й стійкості системи охорони здоров’я», - зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Ініціатива «Посвіт пам’яті» об’єднує пам’ятні, інформаційні події та заходи з підтримки медиків. Дату 10 липня пропонується встановити Днем ушанування загиблих медичних працівників. Від цієї дати й до 27 липня, коли Україна відзначає День медичного працівника та день Святого Пантелеймона — покровителя медиків, триватимуть інформаційні та меморіальні кампанії.

У межах проекту буде створено друкований і цифровий меморіал, де зберігатимуться історії, біографії та свідчення про героїзм українських медиків. Заплановано символічні акції — зокрема «Білий халат» і «Тиха хода», а також встановлення пам’ятних знаків у медичних закладах.

Окремий напрям — психологічна, соціальна та консультативна підтримка для родин загиблих. До вшанування планується залучити міжнародну спільноту, українську діаспору та духовенство, аби світ дізнався про самопожертву українських медичних працівників.

«Це підписання — ключовий крок, що об’єднує державу та суспільство у спільному масштабуванні світла пам’яті та глибокої вдячності за подвиг наших героїв у білих халатах. Висока повага до служіння та самопожертви заради життя інших — це не лише данина минулому, а й міцний фундамент для виховання нового покоління медиків, що зростатиме на прикладах справжньої відданості та людяності», - підкреслив Голова Поважної Ради Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона», міністр охорони здоров’я України (2007–2010), Заслужений лікар України, доктор медичних наук Василь Князевич.