17 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів зустріч із головою Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхтом. Сторони обговорили підсумки спів­праці в 2025 році, головні результати гуманітарної та технічної підтримки, а також пріоритетні напрями взаємодії на 2026 рік.

Віктор Ляшко подякував ВООЗ за послідовну підтримку України в умовах повномасштабної війни та внесок у зміцнення стійкості національної системи охорони здоров’я. Зокрема, у 2022—2025 роках ВООЗ спрямувала понад 346 млн дол. США на заходи реагування в галузі охорони здоров’я в Україні.

«Партнерство з ВООЗ та іншими міжнародними організаціями — важливий елемент розвитку української системи охорони здоров’я. Сьогодні така співпраця дає змогу не лише ефективно реагувати на поточні виклики, а й формувати довгострокову стратегію розвитку медичної системи в умовах війни та післявоєнного відновлення», — зазначив Вік­тор Ляшко.

У контексті майбутньої співпраці сторони обговорили підготовку до підписання нової Дворічної угоди між урядом України та Європейським регіональним бюро

ВООЗ на 2026—2027 роки. Документ має стати логічним продовженням системної взаємодії та передбачає забезпечення універсального доступу населення до якісних медичних послуг та сталий розвиток української системи охорони здоров’я.

Серед пріоритетних напрямів: розвиток реабілітаційної допомоги, створення нових цифрових інструментів, впровадження нових стандартів вакцинації, посилення фармацевтичної політики та механізмів нагляду за лікарськими засобами, а також розвиток транскордонної медицини та міжнародного медичного партнерства.

Окреслені пріоритети узгоджуються зі Стратегією розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року та планом її реалізації на 2025—2027 роки.

Окрему увагу під час зустрічі приділили практичній підтримці, яку ВООЗ вже надає Україні в умовах повномасштабної війни, зокрема в

межах гуманітарного реагування та підготовки системи охорони здоров’я до надзвичайних ситуацій. Так, у грудні 2025 року з ініціативи ВООЗ та за підтримки Фонду Азія — Європа (ASEF) українські медичні заклади отримали сучасні діагностичні набори на суму 4,7 млн грн для посилення системи епідемічного нагляду. У межах осінньо-зимової підтримки лікарням також передали 13 генераторів, а загалом з початку повномасштабного вторгнення для медичних закладів України було доставлено 248 одиниць обладнання резервного електроживлення.

Також у межах спільних ініціатив триває підтримка екстреної медичної допомоги. На початку 2025 року в регіони надійшли ще 23 автомобілі екстреної медичної допомоги. Загалом із 2022 року за підтримки ВООЗ було передано 117 одиниць спеціалізованого транспорту.

Крім того, 2025 року за сприяння ВООЗ було встановлено чотири модульні амбулаторії первинної медичної допомоги та дві модульні станції бригад екстреної медичної допомоги в Миколаївській, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У межах спільних проєктів триває розвиток напряму реабілітації та безбар’єрного середовища. Зокрема, ВООЗ долучилася до впровадження Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року.

МОЗ України та ВООЗ продовжують системну співпрацю задля підтримки стійкості системи охорони здоров’я, зокрема в питаннях медичної евакуації пацієнтів за кордон, забезпечення лікарськими засобами та обладнанням, розвитку лабораторної діагностики, вакцинації, реагування на надзвичайні ситуації та посилення спроможностей екстреної медичної допомоги.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я