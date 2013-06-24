Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України повідомив, що вже підписано 11 міжнародних документів з країнами-партнерами: Латвією, Швецією, Фінляндією, Литвою, Данією, Іспанією, Бельгією, Естонією, Францією, Норвегією та Італією.

«Ці документи спрямовано на зміцнення української медичної системи, посилення її стійкості та здатності швидко реагувати на виклики. Дякую дипломатам і командам наших посольств за підтримку й системну роботу. Продовжимо активно працювати за цим важливим напрямом», — зауважив міністр.

Він відзначив важливість розвитку міжнародного медичного партнерства — ініціативи першої леді Олени Зеленської, започаткованої 2023 року на Саміті перших леді та джентльменів. За його словами, в межах цієї ініціативи вже підписано 66 меморандумів про співпрацю українських медзакладів з медичними установами із 24 країн. До партнерства долучилися 37 українських та 45 іноземних медзакладів. Серед закладів охорони здоров’я, які стали партнерами, багатопрофільні (зокрема університетські), дитячі лікарні, спеціалізовані онкологічні та психіатричні, медичні університети з Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Великої Британії, Польщі, Франції, Чехії. Українські заклади працюють у 15 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Волинській областях та м. Києві.

Міністерство системно впроваджує ініціативи, що сприяють інтеграції в єдиний європейський медичний простір. Виконання Угоди про асоціацію з ЄС у медичній галузі становить рекордні 88%, повідомляє МОЗ.