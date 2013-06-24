Перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець взяла участь у національному форумі «Від уроків до дій: реалізація порядку денного «Жінки, мир, безпека» в Україні», що відбувся у Києві.

Захід зібрав представників органів влади, міжнародних партнерів, громадських організацій та експертного середовища для обговорення досягнень і подальших кроків у впровадженні Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 в Україні. Нині завершується чинність другого Національного плану дій з виконання резолюції №1325, і міністерство спільно з партнерами активно готує третій план.

«Маємо певні результати, які вже можна відзначати. Це і приблизно 70 тисяч жінок, які сьогодні служать у Силах оборони, понад 5,5 тисячі з них — безпосередньо на передовій. Це і зменшення гендерного розриву в оплаті праці, і поступове зникнення стереотипів щодо «чоловічих» та «жіночих» професій», — підкреслила Людмила Шемелинець.

Перша заступниця міністра також наголосила, що держава робить важливі кроки для підтримки жінок, які поєднують професійну діяльність і материнство.КДо речі, з 1 січня 2026 року в Україні запроваджують новий порядок виплат державної допомоги у зв’язку з народженням дитини. 50 тисяч гривень буде одноразовим платежем, і ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

«Усі інші види виплат будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року», — наголосила вона.

«Сьогодні багато державних ініціатив спрямовані на те, щоб жінка могла повноцінно поєднувати професійну діяльність і родинні обов’язки. Жінки відіграють ключову роль у нашій державі — як під час війни, так і в побудові миру», — зазначила посадовиця.

За словами Людмили Шемелинець, проєкт третього національного плану нині проходить громадське обговорення.

«Вийшов дуже гарний проєкт плану, нині відбувається його громадське обговорення. Ми розраховуємо на активні пропозиції від усіх зацікавлених сторін. Сподіваємося, що до кінця 2025 року зможемо остаточно узгодити план. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його максимально дієвим і таким, що відповідатиме реальним потребам жінок і чоловіків України», — сказала вона.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності