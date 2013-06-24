До держбюджету України надійшов дев’ятий транш обсягом приблизно 500 млн доларів США (373,53 млн СПЗ) від МВФ у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

«Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби державного бюджету України — підсумок успішного восьмого перегляду програми EFF. Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло 13,3 мільярда доларів США фінансової допомоги від фонду. Після восьмого перегляду ми продовжуємо активно працювати над упровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та зрештою європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

30 червня виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування для України. У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року. Українська економіка зберігає стійкість, а показники виконання програми EFF залишаються високими, попри умови повномасштабної війни. Усіх кількісних критеріїв ефективності та індикативних цілей на кінець березня було досягнуто. Україна виконала два структурні маяки: подано до парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ, опубліковано звіт результатів зовнішнього аудиту НАБУ.

Перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат зауважила, що повномасштабна війна зумовила необхідність ухвалення змін до держбюджету на 2025 рік. Відновлення фіскальної стійкості та покриття пріоритетних видатків у середньостроковій перспективі потребуватиме подальших рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. Це передбачає модернізацію податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС. Ці реформи разом з удосконаленням системи управління публічними інвестиціями, середньострокового бюджетного планування та управління фіскальними ризиками критично важливі для забезпечення економічного зростання та залучення інвестицій.

Уряд залишається послідовним у проведенні реформ та реалізації політики для підтримання макроекономічної стабільності та досягнення вищих економічних результатів навіть в умовах повномасштабної війни. Структурні реформи охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютнокурсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Нагадаємо, що до державного бюджету України вже надійшло вісім траншів у ме-жах програми МВФ EFF загальним обсягом приблизно 10,1 мільярда доларів США із запланованих 15,5 мільярда доларів США на період 2023—2027 років, повідомляє Міні-стерство фінансів.