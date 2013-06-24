У МВС України презентували книгу — «Голодомор 1932-1933 років: геноцид українського народу. Збірник документів і матеріалів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Презентація відбулася в межах круглого столу «Діджиталізація документів Галузевого державного архіву МВС: оприлюднення правди про злочини комуністичного тоталітарного режиму». Захід об’єднав науковців, освітян, студентів і представників державних інституцій.
У заході взяв участь Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який зазначив, що виховання молодого покоління через вивчення історії українського державотворення, усвідомлення причин і наслідків трагічних для народу подій є спільним обов’язком кожного дорослого українця.
Електронна версія книги доступна на веб-порталі МВС, а друковані примірники отримали університети, бібліотеки та наукові установи.