Міністерство внутрішніх справ України запускає портал «МВС: Твоя підтримка» – єдиного інформаційного ресурсу, створеного для доступу до інформації про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону і їхні родини. Про запуск нового порталу повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що цей ресурс - спільний крок до нової якості підтримки: “Ключовий інструмент - електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу - без барʼєрів і затримок. Чітке розуміння процесів - покрокові маршрути та розʼяснення: реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв - усе в одному місці. Це про простоту, доступність і повагу. Бо ветеран не має витрачати час на бюрократію. Його час - на відновлення життя.”.

Для МВС ветеранська політика є одним із пріоритетних напрямів діяльності. У фокусі – підтримка тих, хто пройшов через війну, захищаючи державу, і сьогодні повертається до мирного життя. Відомство реалізує низку ініціатив, які охоплюють медичну, психологічну, соціальну та професійну підтримку колишніх бійців, а також їхнє працевлаштування в системі МВС.