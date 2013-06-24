Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив, що спеціальний збір МЗС України та United24 «Сталеві союзники» на наземні роботизовані платформи для наших захисників перевищив позначку 10 мільйонів гривень.

«Наземні роботизовані системи здатні виконувати найнебезпечніші завдання. Замість екіпажу з шести людей працює одна платформа, не наражаючи наших захисників на ризик. Саме це — центральний принцип нашої ініціативи: якщо робот може замінити людину, це потрібно робити вже зараз. Наземні роботи здатні евакуювати поранених із гарячих точок, доставляти провізію, боєприпаси та спорядження до складнодоступних позицій, а також вести розвідку та розмінування», — зазначив міністр.

Очільник МЗС повідомив, що зібрані кошти дають змогу закупити та передати на фронт кілька типів наземних роботів: евакуаційних, логістичних та розміновувальних.

Міністр висловив глибоку вдячність усім, хто вже долучився до збору коштів: закордонним дипломатичним установам України, послам, громадам, бізнес-партнерам та всім небайдужим. Окремо він подякував командам МЗС та UNITED24 за організацію та координацію.

«Потреби армії постійні, тому ця ініціатива не має терміну завершення. Збір насамперед спрямований на іноземців, і ми найактивніше просуваємо його за кордоном. QR-код присутній на заходах посольств та українських громад, у телеефірах іноземних каналів та на сторінках наших партнерів. Закликаю всіх долучатися та активно поширювати інформацію про збір серед іноземних аудиторій. Кожен внесок, незалежно від його розміру, рятує життя», — наголосив Андрій Сибіга.

Джерело: Міністерство закордонних справ