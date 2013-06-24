Міністерство оборони працює з партнерами, щоб прискорити постачання Збройним силам України ракет для американських зенітно­ракетних комплексів MIM­104 Patriot, які демонструють найвищі показники ефективності серед іноземних та українських ЗРК.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» за завданням Президента було досягнуто домовленості з європейськими партнерами про термінове постачання ракет до Patriot з їхніх складів.

«Нещодавно росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну — було запущено 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці — ракети PAC­3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими», — наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

За час повномасштабної війни росії проти України на рахунку Patriot — знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них надзвукові винищувачі­бомбардувальники Су­34, стратегічні крилаті ракети Х­101, Х­555, «калібр», аеробалістичні ракети Х­47М2 «кинджал», найсучасніші гіперзвукові ракети «циркон» тощо.

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет.

РАС­2 — найперші ракети для Patriot. Вони ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.

PAC­3 CRI — високоманеврові ракети­перехоплювачі. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.

PAC­3 MSE — найновіші та найефективніші ракети­перехоплювачі з поліпшеним двигуном та високою маневреністю. Здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.

До речі, в січні Україна озброїлася ще двома комплексами Patriot, повідомляє Міноборони.