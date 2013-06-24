Міністерство оборони працює з партнерами, щоб прискорити постачання Збройним силам України ракет для американських зенітноракетних комплексів MIM104 Patriot, які демонструють найвищі показники ефективності серед іноземних та українських ЗРК.
Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» за завданням Президента було досягнуто домовленості з європейськими партнерами про термінове постачання ракет до Patriot з їхніх складів.
«Нещодавно росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну — було запущено 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці — ракети PAC3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими», — наголосив міністр оборони Михайло Федоров.
За час повномасштабної війни росії проти України на рахунку Patriot — знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них надзвукові винищувачібомбардувальники Су34, стратегічні крилаті ракети Х101, Х555, «калібр», аеробалістичні ракети Х47М2 «кинджал», найсучасніші гіперзвукові ракети «циркон» тощо.
Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет.
РАС2 — найперші ракети для Patriot. Вони ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.
PAC3 CRI — високоманеврові ракетиперехоплювачі. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.
PAC3 MSE — найновіші та найефективніші ракетиперехоплювачі з поліпшеним двигуном та високою маневреністю. Здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.
До речі, в січні Україна озброїлася ще двома комплексами Patriot, повідомляє Міноборони.