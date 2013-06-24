Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі. Із держбюджету на соціальні виплати, які здійснює Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд грн.
Зокрема: 113,5 млрд грн— на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду; 32,8 млрд грн— на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО; 7,1 млрд грн— на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей; 24,9 млрд грн— надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій; 11,0 млрд грн— на соціальний захист дітей та сім’ї,які спрямовані на виплату соціальних допомог більш як 570 тис. отримувачам; 2,2 млрд грн— на соціальний захист осіб з інвалідністю, повідомляє Мінфін.