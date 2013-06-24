Світовий банк спільно з урядом України, Європейською комісією та ООН представили звіт RDNA5 — п’яту швидку оцінку збитків і потреб відновлення України. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Згідно зі звітом, загальна потреба у відновленні та відбудові України становить 588 млрд доларів США. Цю оцінку здійснено на кінець грудня 2025 року, вона не враховує руйнувань, завданих у січні — лютому 2026­го.

Збитки лише за 2025 рік становлять 64 млрд доларів, а темпи руйнувань зросли більш ніж удвічі. Найбільших втрат зазнали житловий сектор, транспортна і логістична інфраструктура та енергетика.

«Цей звіт дає змогу мати визнані світом оцінки збитків та використовувати їх в подальшому — у планах відбудови і позовних вимогах до держави­агресора», — зазначила Прем’єр­міністр. Звіт також визначає можливі джерела для відновлення та оцінює, що приблизно 40% може надійти від приватного сектору.