30 вересня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства організувало стратегічну сесію з обговорення першого драфту Національної стратегії зайнятості та розробки операційного плану. Мета заходу – перейти від загальних положень Стратегії до деталізації практичних кроків виконання документа. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Серед цілей Стратегії зайнятості – забезпечити умови для зменшення безробіття, стимулювати створення якісних робочих місць та підтримати сталий економічний розвиток України.
Стратегічна сесія об’єднала близько 120 представників влади, бізнесу, громадськості, експертного середовища та міжнародних партнерів. Учасники заходу працювали у трьох робочих групах за ключовими напрямами операційного плану Стратегії зайнятості:
- Підвищення економічної активності населення.
- Подолання дисбалансу між попитом і пропозицією на ринку праці.
- Посилення інституційної спроможності державних органів та цифровізація.
Під час обговорень учасники сесії сформували низку практичних пропозицій для реалізації цілей Стратегії. Серед ключових ідей:
- врегулювання платформенної зайнятості, програми залучення молоді, ветеранів, людей з інвалідністю, працівників старшого віку та інших соціально-демографічних груп до ринку праці;
- адаптація освіти до потреб бізнесу: дуальна освіта, перекваліфікація, компенсаторні механізми роботодавцям;
- модернізація сервісів зайнятості та посилення співпраці влади, бізнесу і громад.
«Ми вибудовуємо Стратегію зайнятості на засадах відкритої взаємодії з експертною спільнотою, бізнесом, профспілками, громадськістю та міжнародними партнерами. Переходимо від загального бачення до практики — формуємо операційний план із конкретними заходами, часовими рамками та відповідальними інституціями. Наше головне завдання — забезпечити, щоб кожне рішення цієї стратегії мало своє втілення, а люди бачили зміни на ринку праці вже найближчим часом», – зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
Учасники також відзначили важливість інтеграції європейських стандартів у політику зайнятості України. Напрацювання, зібрані у межах стратегічної сесії, будуть опрацьовані та інтегровані в драфт Стратегії зайнятості та проект операційного плану до неї.
Наступними кроками стануть:
- Фіналізація драфту Стратегії зайнятості.
- Фіналізація операційного плану заходів для реалізації стратегічних цілей.
- Публічне обговорення документів.
- Подання Стратегії та операційного плану на затвердження Урядом.
Розробка проекту Національної стратегії зайнятості населення здійснюється Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за сприяння Уряду Німеччини та підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Офісу ефективного регулювання BRDO у межах проекту «REYOIN – Cприяння соціально-економічній інтеграції українців, які повертаються з-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та населення приймаючих громад в Україні».