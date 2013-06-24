Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11238 «Про Національну установу розвитку», що започатковує новий етап у системі фінансової підтримки малого та середнього бізнесу. Законопроєкт розроблено за участі Міністерства фінансів, Фонду розвитку підприємництва, Німецького банку розвитку KfW і консультантів Deloitte та узгоджено зі Світовим банком і ЄС.

«Фонд розвитку підприємництва, який зокрема реалізує державну програму «Доступні кредити 5—7—9%», що продемонструвала ефективність у сприянні економічній стійкості та зростанню, став платформою для роботи Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України з європейською фінансовою екосистемою. Ухвалений закон відкриває шлях до прямої співпраці НУР з ЄС, що дасть змогу залучати фінансування з європейських програм для українських підприємців», — наголосив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Модель діяльності НУР відповідає практикам німецького банку розвитку KfW, що поєднує автономність інституції та партнерство з урядом.

НУР стане фінансовою установою з особливим статусом, що працюватиме за принципом інституції другого рівня, без мети отримання прибутку. Її головна місія — забезпечення доступу МСП до пільгового кредитування через банки-партнери. Установа матиме автономне управління, адаптоване регулювання з НБУ та зможе адмініструвати державні програми підтримки бізнесу.

«Це не просто реформа на папері. Уже сьогодні вона відкрила шлях до залучення десятків мільйонів євро і доларів для українських підприємців», — повідомив голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Він зазначив, що створення НУР — стратегічний крок, який поєднує зусилля уряду, парламенту та міжнародних партнерів, повідомляє Мінфін.