У Варшаві відбулася п’ята міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2025. Цей захід — головна європейська платформа для координації та просування проєктів відновлення України з акцентом на інфраструктуру, промисловість, енергетику і житловий сектор.

Цього року захід об’єднав понад 6000 учасників, 762 компанії із 33 країн, 23 національні павільйони. Серед учасників — урядові інституції, муніципалітети, інвестори, міжнародні фінансові організації та компанії, що працюють у галузях будівництва, енергетики, логістики та виробництва матеріалів для відбудови. До заходу приєднались 160 українських громад, які презентують власні інвестиційні та відновлювальні проєкти.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка урочисто презентував перший павільйон об’єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

«Кожен інвестиційний проєкт — частина ширших трансформацій, які вже відбуваються в Україні. Ми вдячні Європейському Союзу та бізнес-партнерам за спільну роботу над цією модернізацією», — наголосив Тарас Качка.

Цього року павільйон організовано з урахуванням досвіду попередніх років — із чіткою структурою й акцентом на практичні інструменти для інвесторів. Відвідувачі можуть отримати інформацію про можливості локалізації виробництва, публічно-приватні партнерства, об’єкти приватизації та індустріальні парки.

«Ми зібрали всі практичні інструменти, які пропонуємо інвесторам: приватизація, публічно-приватне партнерство, індустріальні парки та можливості для локалізації виробництва в Україні. Окрема увага — механізмам деріскінгу, які зменшують ризики для бізнесу. Саме так ми бачимо економіку відновлення — через конкретні пропозиції й партнерства», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Важливим елементом павільйону стала оновлена інтерактивна інвестиційна карта України — клікабельний онлайн-інструмент з актуальними інвестпроєктами. На карті зібрано об’єкти публічно-приватного партнерства, приватизаційні активи, індустріальні парки та приватні ініціативи, що дає змогу швидко знайти релевантні можливості для співпраці, повідомляє Мінекономіки.