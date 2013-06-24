Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які 25 травня відзначали професійне свято. Глава держави зауважив, що завдяки воїнам цієї служби в Україні надійно й системно працює зв’язок. Військовослужбовці беруть участь у захисті держави на фронті разом з усіма іншими складовими Сил безпеки і оборони України.

«Військовослужбовці Держспецзв’язку долучаються до наших бойових операцій на всій території активних дій — від Миколаївщини й до Курської області. Ми дякуємо вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзв’язку, за відновлення комунікацій у зоні бойових дій та на прифронтових територіях, за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна пам’ятатиме кожного та кожну, хто віддав життя в боях заради нашої держави. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив воїнів Держспецзв’язку орденами Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни», повідомляє Офіс Президента.