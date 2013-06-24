Ціни на нафту знизилися в п’ятницю, 12 вересня, що посилило значне падіння попередньої сесії, оскільки побоювання щодо можливого зменшення попиту в США та значного надлишку пропозиції компенсували можливі перебої у постачанні через конфлікт на Близькому Сході та війну в Україні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 49 центів, або 0,74%, до 65,88 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 51 цент, або 0,82%, до 61,86 долара.

«Битва з інфляцією (в США) виглядає ще не виграною, що погіршує прогноз попиту на нафту з боку найбільшої економіки світу. Навіть геополітичні нестабільності не підтримують ціни на нафту, оскільки фундаментальні показники вказують на надлишок пропозиції та слабкий попит», – сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

Урядові звіти, опубліковані в четвер, показали, що споживчі ціни в США в серпні зросли найбільше за сім місяців, а минулого тижня спостерігався сплеск перших заявок на допомогу по безробіттю, що підтримує високі очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного тижня, щоб спробувати стимулювати економічне зростання, а це, у свою чергу, призведе до збільшення попиту на нафту.

Ціни на нафту зросли на цілих 2% цього тижня через потенційні перебої у видобутку або торговельних потоках через конфлікти та війну, але у четвер індекси почали падати і з того часу перекреслили попередні тижневі здобутки.

Втрати почалися після щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства, що світові поставки нафти зростатимуть швидше ніж очікувалося цього року через заплановане збільшення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та союзниками.

ОПЕК у власній доповіді не внесла змін до своїх відносно високих прогнозів зростання світового попиту на нафту на 2025 та 2026 роки, заявивши, що світова економіка зберігає стабільну тенденцію до зростання.

У неділю ОПЕК+ вирішила додатково підвищити свої квоти на видобуток нафти з жовтня, оскільки лідер групи, Саудівська Аравія, прагне повернути собі частку ринку.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії до Китаю зросте, повідомили агентству Reuters у четвер кілька джерел у торговельній сфері, зокрема державна енергетична компанія Aramco (2222.SE), відвантажуючи таким чином близько 1,65 мільйона барелів на добу у жовтні, що різко перевищує 1,43 млн б/д, виділених у вересні.

У Росії, другому за величиною виробнику сирої нафти у світі після США у 2024 році, доходи від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів з початку конфлікту в Україні, повідомляє МЕА.

