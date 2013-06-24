НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на 500 млн євро на закупівлю газу. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду – 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проект банку в нашій країні. Найважливіше – вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України», – наголосила Глава Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко висловила вдячність ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді Уряду та Нафтогазу – за професійну роботу.