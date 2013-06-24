Найбільший порт Європи Роттердам у Нідерландах почав резервувати місця для кораблів з військовими вантажами, готуючись до потенційного воєнного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Виконавчий директор адміністрації порту Роттердама Баудевайн Сімонс заявив, що разом із бельгійським портом Антверпен опрацьовуються варіанти логістики на випадок прибуття військових вантажів із США, Канади та Великої Британії.

«Не кожен термінал придатний для обробки військових вантажів. Якщо доведеться перевозити великі обсяги військових вантажів, ми звернемося до Антверпена або інших портів, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки. Ми все менше розглядаємо один одного як конкурентів. І, звичайно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але співпрацюємо там, де це можливо», - сказав він.

Нідерланди разом зі своїми союзниками по НАТО пообіцяли збільшити видатки на оборону до 5% від ВВП. У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам забезпечуватиме простір для військового постачання на запит НАТО.

Планується, що одне або кілька військових суден перебуватимуть у порту протягом кількох тижнів до пʼяти разів на рік, сказав Сімонс. Перевантаження боєприпасів буде можливе лише в контейнерному терміналі, що відповідає стандартам безпеки.

У порту також кілька разів на рік відбуватимуться морські десантні навчання.

Порт Роттердам також використовується як сховище стратегічного запасу нафти. У цьому контексті Сімонс закликав європейські країни подбати і про інші критично важливі ресурси, включаючи мідь, літій і графіт.

Очікується, що 8 липня ЄС має оголосити нову «стратегію накопичення запасів» для медичних товарів, енергетичного обладнання, продуктів і води.

Як повідомляв Укрінформ, раніше видання Financial Times писало, Європейська комісія (ЄК) пропонує країнам ЄС створити екстрені запаси критично важливих мінералів та комплектів для ремонту кабелів на тлі геополітичних ризиків для блоку.

Джерело: Укрінформ