Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про кількість врятованих життів у 2025 році та привітав рятувальників із професійним святом.
Міністр повідомив, що лише цього року вони побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів — це майже 80 тисяч пожеж у будівлях та спорудах, які ліквідували рятувальники ДСНС. Абсолютна більшість з них — це наслідки російських обстрілів.
«Та найголовніший показник для ДСНС у 2025 році — 2387 врятованих життів. Їхня робота — це боротьба за кожну людину і кожен дім. Їхні імена не завжди звучать гучно. Але за ними — історії героїзму, варті кінострічок. Рятувальники ДСНС першими приходять на допомогу і ніколи не відступають перед небезпекою. Вони рятують життя, подекуди ризикуючи власними. На жаль, за час повномасштабної війни під час виконання службових обовʼязків загинуло 107 рятувальників. Вічна памʼять та шана нашим Героям без зброї!» — зазначив міністр.
Він наголосив, що бути рятувальником у мирні часи — це надзвичайно складна і відповідальна робота, а в умовах війни — титанічна праця на межі можливого. Під звуки сирен і вибухів вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території, рятують людей з вогню і води. Психологи ДСНС першими контактують із тими, хто пережив обстріли. Евакуаційні групи «Фенікс» вивозять людей із небезпечних прифронтових районів.
«За кожною рятувальною операцією стоять не просто професіонали, а Люди з великим серцем. Дякуємо вам, наші Герої без зброї!», — написав Ігор Клименко.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ