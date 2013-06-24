22 вересня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН відбувся захід високого рівня «Енергетична стійкість та зелене відновлення України». Співорганізатори — МЗС України та Програма розвитку ООН (ПРООН).

Відкриваючи захід, міністр закордонних справ Андрій Сибіга згадав про ракетний удар по Харківській ТЕЦ-5, якого російські терористи завдали «із темним символізмом» 11 вересня три роки тому. У відповідь росіянам Президент України Володимир Зеленський тоді сказав знамените «Без світла, але без вас».

«російський енергетичний терор не здатен зупинити боротьбу України за свободу. Ми пройшли три зимових сезони та готуємося пройти ще один — завдяки нашим воїнам, героїчним енергетикам і міжнародній підтримці, зокрема підтримці багатьох присутніх у цій залі, за яку ми дуже вдячні», — зазначив міністр.

На вересень 2025 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло вже 1,5 млрд доларів США від урядів партнерів та приватних інвесторів. Ще 38 країн передали 25 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Окремо міністр відзначив роль ПРООН. Із лютого 2022 року ПРООН акумулювала понад 1 млрд доларів енергетичної допомоги держав-членів.

Андрій Сибіга висловив вдячність усім державам і приватним інвесторам, які надають допомогу: «Ваша підтримка доводить, що світло переможе темряву».

Міністр зауважив, що російські атаки завдали українській енергосистемі значних збитків. У відповідь Україна робить ставку на стійкішу децентралізовану енергетику — мікромережі, мобільну генерацію, системи зберігання, інтеграцію з європейською енергосистемою та розвиток відновлюваних джерел. За словами міністра, подальша інтеграція з європейською енергосистемою та розвиток відновлюваної енергетики — запорука довгострокової безпеки.

Глава МЗС наголосив, що український досвід управління енергосистемою в екстремальних умовах російського терору унікальний, і українська сторона готова ділитися ним з партнерами.

«російська війна довела, що всі питання енергетики є питаннями безпеки, особливо коли москва їх свідомо перетворює на зброю», — заявив він.

Андрій Сибіга навів приклади ядерного шантажу окупованою росіянами Запорізькою АЕС, прибутки від експорту енергоресурсів, що уможливлюють ведення війни, тіньовий флот, який загрожує безпеці й довкіллю, і високий ризик нових російських кібератак на критичну інфраструктуру Європи.

Міністр закликав партнерів до подальших санкцій проти російського енергетичного сектору й посилення оборонної підтримки України.

«Найкращі інструменти відновлення нашої енергетики — це системи ППО. Енергетична безпека потребує додаткових спроможностей протиповітряної оборони», — заявив він.

У заході взяли участь міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, міністр з питань зеленого енергетичного переходу Данії Єппе Бруус Крістенсен, віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Амбруаз Файоль та заступник Генсекретаря ООН Хаолян Сюй, який виконує обов’язки адміністратора ПРООН.

Заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук презентувала партнерам стан вітчизняного енергосектору, урядові принципи відновлення та ключові потреби.

МЗС України висловлює ПРООН вдячність за спільну організацію важливого заходу в перший день тижня високого рівня ГА ООН. Насамперед МЗС щиро дякує організації за ключову роль у реагуванні системи ООН на кризу, спричинену російською війною.

ПРООН комплексно підтримує український енергетичний сектор. Акумульовано в держав-членів підтримки загальною вартістю на 1 мільярд доларів. У допомогу входять як передача обладнання (зокрема безперебійне), так і проведення тренінгів для персоналу та консультативна підтримка уряду у впровадженні принципів зеленого переходу та відновлюваної енергетики під час відбудови.

Джерело: Міністерство закордонних справ