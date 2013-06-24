Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка взяв онлайн участь у високорівневому заході Ukraine: Integrity and Integration у панелі Partnership for Integrity: The EU’s Role in Supporting Ukraine’s Anti-Corruption Drive. Дискусію присвячено партнерству Україна — ЄС у забезпеченні верховенства права та боротьбі з корупцією як ключових складових процесу вступу України до Євросоюзу.

Під час виступу Тарас Качка наголосив, що попри воєнні виклики Україна продовжує системно впроваджувати реформи у сфері правосуддя та антикорупційної політики, що є не лише вимогою Копенгагенських критеріїв, а й запитом українського суспільства до держави про справедливість та стійку демократичну трансформацію.

Тарас Качка зазначив, що ще до офіційного відкриття переговорного Кластера 1 Україна розпочала реалізацію дорожніх карт трансформацій — у питаннях верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій.

Серед ключових кроків, які представив Тарас Качка, такі: ухвалення Верховною Радою України закону про створення спеціалізованих адміністративних судів; відбір суддів за участі міжнародних експертів; підготовка законопроєкту про перевірку декларацій доброчесності суддів у тісній співпраці з Єврокомісією; призначення нового директора Бюро економічної безпеки України на основі відкритого конкурсу; позитивні результати оцінки України за Стамбульським планом дій ОЕСР, де країна отримала понад 90 балів зі 100 у трьох сферах: антикорупційна політика, захист викривачів та спеціалізовані антикорупційні органи.

Говорячи про верховенство права та антикорупційні реформи, він також зазначив, що за 6 років роботи Вищого антикорупційного суду ухвалено 318 вироків (за 2025 рік ухвалено 64 обвинувальних вироки щодо 96 осіб). З початку року НАБУ розпочало 560 кримінальних проваджень; 149 особам повідомлено про підозру; 97 обвинувальних актів стосовно 212 осіб скеровано до суду.

Підсумовуючи, віцепрем’єр-міністр наголосив, що відкриття переговорних кластерів з ЄС створить найкращі умови для структурованого продовження реформ. «Ми готові до подальшої технічної підготовки, щоб держави-члени могли узгодити позиції ЄС і відкрити переговорні кластери, щойно це стане політично можливим», — зазначив Тарас Качка.

Він також закликав продовжити системну технічну допомогу для судової та антикорупційної реформ, а також забезпечити сталість програм обміну й навчання для суддів, прокурорів та аналітиків. Окремий аспект — підтримка міжінституційного діалогу державні органи — громадянське суспільство — бізнес.

Захід організовано під егідою данського головування у Раді ЄС 2025 року спільно з Ініціативою ЄС із протидії корупції (EUACI). Він об’єднав українських і європейських лідерів для обговорення антикорупційних досягнень України, підтримки ЄС і подальших кроків на шляху європейської інтеграції нашої держави, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.