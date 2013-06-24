Протягом двох місяців після впровадження система DELTA показала стабільну динаміку розвитку та високу ефективність у бойовому застосуванні. Середньомісячна кількість нових користувачів зросла на 30% і зберігає позитивну тенденцію, а кількість підрозділів, які використовують систему, зросла майже на 10%. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Наказ про впровадження DELTA дав Силам оборони України юридичне підґрунтя для її широкого застосування. Сьогодні DELTA, допомагаючи військовим діяти швидше, точніше і більш узгоджено, стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою й задають нові стандарти для партнерів», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Завдяки інтегрованим програмам, за ці два місяці у системі DELTA верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, причому 25% з них — це особовий склад противника.

Так само, автоматичне звітування та аналітика в системі DELTA розширилася:

на розвідку — військові можуть звітувати про виявлені цілі на відстані більше 20 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) та отримати бали за розвідку, а також додаткові бали, якщо розвідану ціль було уражено;

на логістичні місії за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

DELTA все більше рухається до концепції війни, орієнтованої на дані, де аналітика та інформація з поля бою стають додатковим, але незамінним інструментом для ухвалення критичних рішень. У результаті цього підходу система поповнюється новими можливостями: від звітності про виконані місії й сповіщень про райони інтересу ворожих супутників — до побудови аналітики для будь-якого типу військових даних, що дозволяє розглядати в різних вимірах часу та ефективності.

З моменту впровадження у системі DELTA реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом, що дозволило суттєво знизити кількість хибних виявлень та повторних спрацювань на статичні об’єкти, а також підвищити якість і надійність роботи. Завдяки цьому механізму точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення — 2,2 секунди. Паралельно триває робота над запуском функціональності нічного виявлення.