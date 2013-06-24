Кабінет Міністрів продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей. Рішення ухвалено у межах виконання Програми дій Уряду України на 2025 рік.

«Через російську збройну агресію і руйнування розподільних мереж у прифронтових регіонах деякі споживачі, на жаль, не мають доступу до центрального тепло- та газопостачання. Але Україна дбає про своїх громадян і продовжує залучати різні механізми підтримки. Даний проєкт вже має позитивні результати і ми продовжуватимемо його реалізацію наступного опалювального сезону», — наголосила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Відповідна ініціатива втілювалася протягом ОЗП 2024-2025 років у прифронтових територіях. Згідно з рішенням уряду, цього опалювального сезону дію проєкту розширено і на побутових споживачів Запорізької області та пролонговано до 1 травня 2026 року.

Передбачається, що у межах проєкту потреби споживачів забезпечуватимуться за рахунок державних компаній, а також міжнародних партнерів.

Джерело: Міністерство енергетики