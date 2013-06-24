До кінця 2025 року в Миколаєві завершать основні будівельні роботи на очисних спорудах та запустять перший ступінь очищення води. Повноцінно система запрацює навесні 2026 року й дасть змогу забезпечити місто питною водою. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко.

Миколаївський водогін охоплює не лише будівництво нового трубопроводу, а й створення сучасних систем очищення, впровадження автоматизованого контролю якості води та забезпечення стабільної роботи в надзвичайних умовах.

«Миколаївський водогін — це повністю нова інженерна система, створена з нуля. Для України проєкт унікальний, адже він поєднує комплексний підхід і високий рівень автоматизації. Ми завершили будівництво нового трубопроводу менш ніж за пів року, а системи очищення споруджуємо з вересня. Проєкт уже став прикладом для інших українських міст і міжнародних партнерів, які підтримують модернізацію критичної інфраструктури», — зазначив Артем Рибченко.

Щоб Миколаїв отримував очищену питну воду, паралельно реалізують кілька ключових проєктів. У місті будують нову станцію попереднього очищення води. Її фінансують за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва водогону. Комплекс охоплює станцію дозування реагентів, дискову фільтрацію, резервуари очищеної води та електротехнічну інфраструктуру. Завершення основних робіт заплановано до кінця року, готовність становить понад 80%. Усі об’єкти водогону відповідають вимогам безпеки: кабельні лінії прокладено під землею, передбачено резервні генератори та укриття для персоналу тощо.

Після завершення всіх робіт миколаївський водогін забезпечуватиме місто питною водою, проходитиме всі етапи підготовки та відповідатиме санітарним нормам і стандартам, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.