У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася 18 сесія конференції держав-учасниць Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Серед учасників заходу — представники державних установ країн та міжнародних організацій, які координують ці питання.

В онлайн-зверненні до учасників конференції міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила на викликах, з якими стикається Україна під час війни. Зокрема, збільшенні кількості людей з інвалідністю, серед яких молодь та активні громадяни, які хочуть працювати, жити повноцінно й залишатися включеними в суспільство.

«Українці відчувають гостру потребу в реабілітації. Дедалі більше людей звертаються по підтримку, а система, створена для мирного часу, не витримує таких навантажень. Отож нам доводиться діяти швидко і змінювати її. Ми впроваджуємо Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю в реальне життя. Уже замінили повільні паперові процедури цифровими сервісами, щоб права людей не просто були прописані на законодавчому рівні, а працювали щодня. Нині Україна — серед п’яти країн з найкращими цифровими державними сервісами. Але для нас це не про рейтинги, а про швидку та зручну допомогу людям. Робимо все можливе, щоб наші люди з інвалідністю отримували якісні послуги, роботу і свободу будувати власне життя», — зазначила Оксана Жолнович.

Україна презентує на конференції ключові досягнення в системі підтримки людей з інвалідністю, спрямовані на забезпечення доступу до якісних соціальних послуг, можливостей для працевлаштування та самореалізації.Українська делегація висловила вдячність міжнародним партнерам за підтримку України у прагненні забезпечити людям з інвалідністю доступ до соціальних послуг, можливостей для працевлаштування та розвитку, повідомляє Мінсоцполітики.