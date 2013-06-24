Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, 15 травня розпочав приймати заяви за ще однією категорією — пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Постраждалі можуть подати заяву про компенсацію за нежитлове нерухоме майно, знищене або пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Зокрема йдеться про офісні приміщення, магазини, склади та виробничі об’єкти.

«Кожна подана заява — не просто бюрократична дія, а внесок у відновлення справедливості та чіткий сигнал: жодну втрату, спричинену російською агресією, не буде залишено без відповіді», — наголосила заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Власникові приміщення буде відшкодовано повну вартість у разі знищення та витрати на ремонт чи відновлення в разі пошкодження. Подати відповідну заяву можна через вебпортал або застосунок «Дія».

Натепер уже відкрито десять категорій. Крім пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, це пошкодження або знищення житла, смерть близького члена сім’ї, вимушене переміщення громадян усередині країни через російську агресію, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень унаслідок дій агресора, випадки сексуального насильства, скоєного окупантами, катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження, незаконне утримання в полоні, примусова праця чи служба. Загалом Реєстр складатиметься із 43 категорій щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків. Міжнародний реєстр збитків — перший етап на шляху до міжнародного компенсаційного механізму. Наступним кроком стане створення комісії з розгляду заяв, яка визначатиме конкретні суми компенсацій постраждалим. Після цього буде сформовано компенсаційний фонд, із якого здійснюватимуть виплати. Загалом до Реєстру збитків надійшло вже майже 30 тисяч заяв, повідомляє Офіс Президента. Для подання заяви власники мають надати докази права власності, які, як правило, можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також відповідні підтверджувальні матеріали щодо обставин пошкодження та обсягу завданої шкоди, якщо така інформація є в розпорядженні заявника. З формами та правилами подання нових категорій заяв можна ознайомитися на офіційному вебсайті Реєстру збитків.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків затверджений та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 року №365, повідомляє Мін’юст.