Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони України Денис Шмигаль та Норвегії Торе Сандвік.

За словами Дениса Шмигаля, це важливий крок, який дасть змогу масштабувати українські спроможності та посилити оборону країни.

Наступний етап — швидко розгорнути пілотну виробничу лінію 2026 року та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

«Україна поділиться з Норвегією досвідом та інноваціями. Ми ж отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю із провідними норвезькими установами», — зазначив очільник Міноборони.

Він подякував норвезьким партнерам за підтримку.

«Цей проєкт — приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу», — резюмував Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.