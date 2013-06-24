Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони України Денис Шмигаль та Норвегії Торе Сандвік.
Наступний етап — швидко розгорнути пілотну виробничу лінію 2026 року та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
«Україна поділиться з Норвегією досвідом та інноваціями. Ми ж отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю із провідними норвезькими установами», — зазначив очільник Міноборони.
Він подякував норвезьким партнерам за підтримку.
«Цей проєкт — приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу», — резюмував Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.