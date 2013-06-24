Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави поінформував про дипломатичну роботу цими днями. Українська команда у Флориді працювала з американською стороною, були також запрошені європейські представники. Президент зазначив: важливо, що в цих переговорах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку.

Володимир Зеленський наголосив, що справжні сигнали від росії тільки негативні — штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тривають. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

Президент подякував Норвегії за підтримку та готовність допомагати в подальшому і з тиском на москву, й у відновленні після ударів. Норвегія допомагатиме Україні з енергетичною стійкістю. Є спільне відчуття, що після роботи у США української дипломатичної команди варто буде провести консультації в ширшому колі з європейськими партнерами, повідомляє Офіс Президента.