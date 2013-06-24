Кабінет Міністрів затвердив Стратегію зайнятості населення на період до 2030 року, яку розробило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Документ закладає основи нової державної політики на ринку праці України, спрямованої на відновлення, довгострокову стійкість та зростання економіки, а також підготовку до членства в ЄС.

Затвердження стратегії — відповідь на критичні демографічні та економічні виклики, зокрема різке скорочення чисельності населення та дисбаланс ринку праці; високий рівень безробіття та значна частка неформальної зайнятості; істотний дефіцит кадрів.

«Розвиток ринку праці — один з головних чинників економічного відновлення України. Стратегія зайнятості до 2030 року створює умови, в яких люди зможуть працювати, підвищувати кваліфікацію та опановувати нові професії саме в Україні, а бізнес — знаходити необхідні кадри. Це важливий крок до сучасної стійкої економіки та наближення країни до стандартів Європейського Союзу», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Стратегія зайнятості визначає цільові індикатори до 2030 року, серед яких зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб, а також зниження безробіття до 9,9%. Для досягнення визначених індикаторів у документі окреслено шість ключових цілей державної політики у сфері зайнятості: забезпечення своєчасного задоволення попиту роботодавців на робочу силу та цифрова трансформація ринку праці; узгодження результатів системи освіти і професійного навчання з актуальним та прогнозованим попитом роботодавців; забезпечення соціально­економічної інклюзії та усунення бар’єрів для зайнятості населення; стимулювання формальної зайнятості та забезпечення гідної оплати праці; зміцнення інституційної спроможності ринку праці; гармонізація системи зайнятості та охорони праці з acquis ЄС для інтеграції України до ринку праці Європейського Союзу.

Практичне втілення стратегії відбуватиметься через операційний план заходів на 2026—2028 роки як перелік основних кроків для поетапного впровадження ініціатив та масштабування змін на ринку праці. Він передбачає поєднання цифрових рішень, інструментів навчання та перекваліфікації, заходів з інклюзії та формалізації зайнятості, повідомляє Мінекономіки.