Розширення можливостей для професійного розвитку та реалізації в цивільному житті — один із ключових запитів ветеранської спільноти й важливий напрям сучасної ветеранської політики України. Саме тому Мінветеранів разом із ТОВ «Фінкордтех Менеджмент» та ТОВ «Віссманн! започатковують нове партнерство на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

Меморандум про співпрацю підписали міністер у справах ветеранів Наталія Калмикова, директор «Фінкордтех Менеджмент» Ашот Топчян та директор «Віссманн» Олександр Збанко.

Документ підкреслює важливість спільних дій держави та бізнесу, а також об’єднання їхніх ресурсів й досвіду у інтересах Захисників і Захисниць, зокрема щодо створення можливостей для працевлаштування чи започаткування власної справи.

Це партнерство — ще один крок, який допоможе ветеранській спільноті розвиватися, втілювати власні ідеї та впевнено будувати майбутнє.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів