9 вересня Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Цей документ — ключовий інструмент для забезпечення доброчесності та професійної компетентності працівників Державної митної служби.

Новий порядок передбачає проведення одноразової атестації згідно з чинним законодавством. Головна мета — підтвердити, що посадові особи митних органів мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам, необхідним для їхньої ефективної роботи.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів: тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства; тест на логіку та здатність працювати з інформацією; співбесіда, під час якої комплексно оцінюють професійну компетентність та доброчесність.

Особливу увагу приділено принципам прозорості та об’єктивності. Весь процес атестації, зокрема тестування та співбесіду, записуватимуть за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. Підсумки кожного етапу оприлюднюватимуть на офіційному вебсайті Держмитслужби.

Згідно з новим порядком, відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби, що гарантує оновлення кадрового складу та усунення недоброчесних працівників.

Журналісти та представники медіа можуть бути присутніми на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Кількість присутніх визначатиметься площею приміщення, але не може бути меншою, ніж дві особи.

Джерело: Міністерство фінансів