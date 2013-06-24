Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії напередодні представила робочий документ №23 «Нові санкції, щоб змусити Росію погодитися на припинення вогню в Україні». Серед пропозицій — додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій.

Зокрема, акцент на тому, що потрібно остаточно припинити купівлю російських енергоносіїв, а це означає продовження боротьби з тіньовим флотом і нафтовими надприбутками. Ідеться про запровадження санкцій проти решти танкерів тіньового флоту та пов’язаної з ним інфраструктури. Крім того, є пропозиція створити механізм ескроу, тобто рахунок умовного зберігання, для блокування доходів росії від експорту енергоносіїв. Він передбачає, що кошти утримуватимуть на спеціальному банківському рахунку. Також запропоновано запровадити вторинні санкції й тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту, та поетапне ембарго на порти й енергетичну інфраструктуру росії.

Рекомендації щодо фінансової галузі стосуються обмеження діяльності всіх російських банків, посилення контролю за обігом криптовалют і запровадження персональних санкцій проти посадовців міністерства фінансів, членів правління центрального банку та керівників основних державних банків, які підтримують вторгнення росії в Україну.

У галузі військових технологій запропоновано посилити контроль за експортом критично важливих товарів та обладнання, розширити список відповідних категорій товарів, запровадити перевірку кінцевого споживача та запобігти обходу обмежень через треті країни.

Оскільки саме в Європі зосереджена більша частина заморожених російських активів, робоча група закликає європейських партнерів спрямувати ці кошти на користь України.

«Цей пакет пропозицій — дорожня карта для Євросоюзу та G7, як реально посилити тиск на росію. Пріоритети очевидні: прискорене припинення закупівель російських енергоносіїв, закриття схем обходу через тіньовий флот і треті країни, жорсткіший контроль фінансових каналів. Ключове — діяти швидко й узгоджено, поки доходи кремля падають. Кожен місяць зволікання означає мільярди доларів для війни проти України», — наголосив співочільник групи Андрій Єрмак.

Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти росії було створено з ініціативи Президента України Володимира Зеленського 2022 року.

Країни, що входять до санкційної коаліції, зокрема США, держави Євросоюзу, Велика Британія та Японія, неодноразово враховували рекомендації групи в запровадженні нових санкцій проти росії. Серед рекомендацій — ембарго на російську нафту, санкції проти IT та Росатому, а також обмежувальні заходи щодо російських банків.

Джерело: Офіс Президента