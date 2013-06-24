Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела брифінг з українськими та іноземними медіа, де разом із міністрами відповіла на запитання щодо пакета зимової підтримки.

Уряд запроваджує три нові програми, спрямовані на допомогу громадянам, вразливим категоріям населення та підтримку транспортної інфраструктури в умовах повномасштабного вторгнення.

1. Разова допомога 1000 гривень для кожного громадянина

Це разова допомога для всіх українців — дорослих і дітей, які проживають в Україні. Кошти можна витратити на базові потреби, зокрема комунальні послуги, ліки, книжки або задонатити на Сили оборони. Повний перелік дозволених витрат буде згодом.

«Торік аналогічною допомогою скористалося понад 14 мільйонів українців: 58% — на оплату комунальних послуг, 22% — на мобільний зв’язок, 4% — на заклади харчування. Серед пріоритетних категорій були також ліки та книжки», — зазначила очільниця уряду, додавши, що деталі цьогорічної програми буде оголошено до 15 листопада.

2. Адресна допомога 6500 гривень для вразливих категорій

Окрема програма для тих, хто потребує найбільшої підтримки: дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім’ях, дітей-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотніх пенсіонерів. Кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття.

Виплату здійснюватимуть на «Дія.Картку» або на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

На цю програму спрямовано 4,3 млрд грн, очікують охоплення 660 тисяч осіб.

3. Програма «УЗ-3000»: безоплатні поїздки залізницею до 3000 км

Держава розпочала співфінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці, оскільки реальна собівартість квитків у три-чотири рази вища за їхню ціну для пасажирів.

«Раніше цей дисбаланс компенсували прибутками від вантажних перевезень, але через активні бойові дії обсяги вантажів зменшуються, і цього ресурсу вже не вистачає», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд спрямовує кошти для підтримки Укрзалізниці на покриття частини дефіциту, що дає змогу запровадити соціальну програму «УЗ-3000». Вона передбачає безоплатні подорожі Україною на відстань до 3000 км у дні низького попиту, коли залишаються вільними 200 — 250 тисяч квитків.

Програма «УЗ-3000» — це: спосіб збалансувати попит і пропозицію на пасажирські перевезення; можливість дещо розвантажити залізницю в пікові періоди; крок до раціонального використання бюджетних коштів — більше людей отримає користь від державного ресурсу.

Важливо, що ініціатива не створює додаткового навантаження на держбюджет. Укрзалізниця отримає можливість впровадити власні механізми компенсації — зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті за прикладом авіаквитків.

«Ці три нові програми — частина комплексної політики уряду із зимової підтримки громадян у складний зимовий період. Наше завдання — забезпечувати життєдіяльність держави і підтримати людей, економіку та критичну інфраструктуру в час повномасштабного вторгнення», — підсумувала Прем’єр-міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ