Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв взяв участь у засіданні Конференції з Рамкової програми розвитку оперативних сил (Operational Force Development Framework Conference, OFDeF). Третє її засідання відбулося в Польщі та зібрало понад 300 представників з України, НАТО, ЄС та держав-союзників. Перший захід відбувся торік у вересні, другий —у лютому 2025-го.

Мета OFDeF — надати партнерам України критично важливу платформу для отримання актуальної інформації щодо прогресу в підтримці Збройних сил України та координації міжнародних зусиль. Перший заступник міністра оборони ознайомив партнерів з актуальним станом забезпечення українських Сил оборони необхідним: обсяги поставок військової допомоги, їх швидкість та виконання домовленостей.

«Україна трансформувала свою оборонну промисловість. Але щоб перемогти в цій війні індустрій, потрібні консолідовані рішення і розвиток спільної індустрії», — звернувся Сергій Боєв до учасників засідання.

Перший заступник міністра наголосив, що Україна має значний досвід у виробництві дронів, яким готова ділитися із союзниками, зокрема шляхом створення спільних підприємств, і зауважив, що українські дрони мають досвід практичного застосування, адаптовані до сучасних бойових дій і значно дешевші.Він відзначив діяльність коаліцій спроможностей у забезпеченні України важливим озброєнням та розбудові стратегії майбутніх Сил оборони, підкресливши важливість діяльності Місії НАТО з безпекової допомоги й тренування для України (NSATU) та Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), які відіграють провідну роль у підвищенні спроможностей на передовій та перетворенні унікального бойового досвіду України на конкретні результати та інноваційні рішення, повідомляє Міноборони.