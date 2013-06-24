На 15 грудня в області відновлено тепло- і водопостачання, а також енергопостачання критичних об’єктів. Роботи з відновлення електрики для всіх споживачів тривають. Аварійні бригади працюють цілодобово за затвердженим оперативним планом.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів нараду з керівництвом обласної військової адміністрації, міської влади та профільних служб. Під час робочої поїздки він поспілкувався з місцевими жителями щодо першочергових потреб та перебігу відновлювальних робіт.

Олексій Кулеба разом із профільним заступником міністра Костянтином Ковальчуком та керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином обговорив питання енергетичної стійкості регіону. Одещина має необхідну кількість палива для безперебійної роботи альтернативних джерел живлення. Запаси поповнюватимуть за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, щоб система залишалася стабільною навіть у разі повторних атак і пікових навантажень.

«Головний фокус — підтримка людей. У регіоні працюють 764 пункти незламності, які вже відвідали понад 80 тисяч жителів. За підтримки Food Train організовано гаряче харчування. Обласна адміністрація та соціальні служби посилять роботу з літніми людьми, які потребують додаткової уваги й допомоги в таких умовах», — зазначив Олексій Кулеба.

Паралельно триває взаємодія з відповідальним бізнесом, який продовжує роботу попри додаткові витрати на генератори та резервне живлення. Міська влада проведе зустрічі з підприємцями та профільними органами для напрацювання механізмів компенсації витрат на пальне, адаптації графіків роботи підприємств і застосування інструментів податкової підтримки.

Усі служби діють у межах плану ліквідації наслідків обстрілів з визначеними заходами для кожної галузі. Об’єкти, що забезпечують життєдіяльність міста і області, мають бути оснащені резервними джерелами живлення та когенераційними установками.

Попри екстрені відімкнення світла оператори роблять усе можливе, щоб зберегти в регіоні мобільний зв’язок. Завдяки цілодобовій роботі інженерів доступність мобільного зв’язку в Одесі зросла із кризових 30% (в перші години після атаки) до 60%. В області ситуація стабільніша — там працює понад 87% мережі.

Під час знеструмлень базові станції можуть працювати на акумуляторах приблизно вісім годин. Тому аварійні бригади операторів регулярно виїжджають з пересувними генераторами, щоб зарядити їх. Щоб зв’язок працював стабільно, оператори терміново перемістили на Одещину додаткові 66 генераторів та 18 аварійних бригад з інших регіонів.

ДСНС надає додаткові генератори та особовий склад для заживлення базових станцій. Для операторів створили зелені коридори на дорогах (навіть у комендантську годину), а АЗС резервують для них пальне.

Щоб одесити могли вийти на зв’язок, Мінцифри передало місту додаткові термінали Starlink, які розподілили по пунктах незламності.

Джерела:

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерство цифрової трансформації