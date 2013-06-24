Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з каналів розповів про нові цифрові сервіси та технології, які незабаром стануть доступними українцям. Starlink Direct to Cell — технологія супутникового зв’язку, що дає змогу підключатися до мережі зі смартфона без мобільних веж. Триває тестування, а наприкінці осені українці зможуть безоплатно надсилати sms-повідомлення. Наступного ж року — телефонувати та користуватися мобільним інтернетом.

«Дія картка» — єдина картка для всіх державних виплат і програм підтримки. За першу добу її відкрили більш як 300 000 українців, а на вечір 18 серпня — понад 600 000 користувачів.

Важливий анонс — ШI-асистент на порталі «Дія», який допоможе отримувати державні послуги. Штучний інтелект відповідатиме на запити користувача та генеруватиме потрібні довідки про доходи.

«Ми також працюємо над електронним акцизом, послугами для українців за кордоном, розлученням онлайн та іншими сервісами. Україна стає однією з провідних країн світу за рівнем цифрових інновацій», — додав Михайло Федоров, повідомляє Мінцифри.